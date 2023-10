Ponte sullo Stretto, altro che “non si farà”: il sindaco di Villa incontra a Roma l’ad di Stretto di Messina

StrettoWeb

Il Sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti ha incontrato a Roma l’ad della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, per discutere concretamente dei risvolti sul territorio del Ponte sullo Stretto. Molti i temi di confronto emersi nel corso della riunione odierna a partire dall’esito del Tavolo Tecnico del 27 settembre scorso tra i rappresentati del Comune di Villa San Giovanni e gli ingegneri responsabili dell’area tecnica della Stretto di Messina.

L’esito in questione ha avuto come riferimento tra l’altro: i collegamenti stradali e ferroviari; la viabilità con l’apertura dei cantieri per la quale sono state confermate le misure di mitigazione già individuate a suo tempo che saranno ulteriormente dettagliate con il progetto esecutivo; l’aggiornamento dello stato delle procedure espropriative con l’obiettivo di definire un percorso chiaro, trasparente, agevolato e vigilato per tutti i soggetti coinvolti; l’apertura di una sede della società a Villa San Giovanni; il Centro direzionale del ponte in località Piale, per il quale è stata individuata la soluzione per realizzare la prevista isola ecologica; le opere accessorie già inserite nel progetto definitivo e quelle di integrazione territoriale, da individuare con l’Amministrazione di Villa San Giovanni che saranno poi sottoposte al CIPESS in sede di approvazione del progetto definitivo; il progetto di parco in area Forte Beleno e il progetto di mascheramento della variante di Cannitello.

Per quest’ultimo aspetto sempre nella stessa giornata si è tenuta, presso la Stretto di Messina, una riunione ad hoc tra il sindaco Caminiti, l’Assessore ai lavori pubblici e urbanistica Albino Rizzuto, il consigliere Franco Scicchitano, l’architetto Franco Carpinelli, i tecnici di Stretto di Messina e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) volta a individuarne un percorso risolutivo per la variante di Cannitello.

“L’incontro di oggi, unitamente al Tavolo Tecnico della settimana scorsa – ha commentato il Sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti – testimoniano il grande impegno dell’amministrazione di Villa San Giovanni nel mantenere un confronto costante sul ponte nel rispetto delle scelte strategiche pianificate per la città di Villa, massimizzando le opportunità e offrendo il massimo sostegno alla cittadinanza già dalla fase progettuali”.

“Uno dei principali impegni della Stretto di Messina – ha dichiarato l’Amministratore delegato di Stretto di Messina Pietro Ciucci – è mantenere un costante dialogo e confronto con le città interessate dal ponte perché è un’opera del territorio realizzata per il territorio. Ancor più oggi con l’avvenuta consegna della relazione del progettista che permette di entrare nel vivo del cronoprogramma per l’approvazione del progetto definitivo”.