Ponte sullo Stretto, Occhiuto: “grande attrattore di investimenti, 3 miliardi per la SS 106”

“Il Ponte sullo Stretto è un grande attrattore di investimenti e soprattutto di investimenti infrastrutturali“. E’ quanto dichiarato dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo oggi, a Torino, al 2° festival delle Regioni e Province autonome d’Italia. “Molti dovrebbero ricordare – ha aggiunto – quello che succedeva nella mia regione o in altre regioni del Sud, quando tanti anni fa si costruiva l’autostrada del Sole, Salerno-Reggio Calabria. Dicevano che erano matti perché si costruiva un’autostrada e non c’erano le strade. Con il tempo è stata fatta l’autostrada e sono state fatte le strade“.

“Sto verificando in questi mesi quanto il Ponte sia un attrattore di altri investimenti, perché – ha concluso –, come diceva bene il ministro Salvini, sono riuscito ad ottenere 3 miliardi in legge di bilancio per la SS 106, altre risorse riusciremo ad avere per ammodernare quei tratti di autostrada che non sono stati oggetto di interventi finora”.