Ponte sullo Stretto, giovedì un webinar dell’Università di Messina con il prof. Hasan Alpago: “darà grande ricchezza alla Sicilia”

Nell’ambito dei corsi tenuti dal prof. Bruno Sergio Sergi all’Università di Messina che avranno inizio questa settimana, il 5 ottobre alle ore 9:00 si terrà un webinar sul Ponte sullo Stretto di Messina e i vari canali di finanziamento. Il webinar sarà un significativo momento di confronto tecnico e politico sui vari canali di finanziamento oggi a nostra disposizione, nonché del ruolo delle grandi infrastrutture che saranno sempre più essenziali per rafforzare la competitività del sistema produttivo dell’Area dello Stretto in proiezione europea e mediterranea.

Il webinar sarà introdotto dal prof. Sergi. Seguirà l’intervento del prof. Hasan Alpago (Nişantaşı University, Turchia) dal titolo: “How to Finance the Messina Bridge? Alternative Financing Methods to Finance the Messina Bridge”. Successivamente si svolgerà un dibattito che coinvolgerà anche il giornalista Peppe Caridi, direttore di StrettoWeb, e il rettore dell’Università eCampus prof. Enzo Siviero. Il webinar si potrà seguire tramite il link https://tinyurl.com/4x7sn9nk

Ulteriori webinar sul tema delle grandi infrastrutture nell’ambito del nuovo ciclo di seminari dal tema “Economia, turismo ed infrastrutture” si terranno il 4, 6, 16 ottobre e il 17 novembre.

Il prof. Hasan Alpago: “il progetto del Ponte di Messina urgente priorità, sarà una rivoluzione per la ricchezza della Sicilia”

Il mondo accademico sostiene il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, di cui si discute da un secolo ma adesso è stato approvato dal Parlamento italiano. Il dott. Alpago, laureato in Economia all’Università di Vienna, presenterà giovedì 5 ottobre, alle ore 9.00, nell’ambito di un seminario online, ospite del Professor Bruno Sergi dell’Università di Messina, come il finanziamento del progetto del Ponte di Messina sarà possibile e perché è necessario realizzarlo per lo sviluppo del territorio. Secondo il dottor Alpago, non realizzare fino ad oggi questo Ponte è stato un errore inaccettabile perchè la grande opera, anche se impone al Paese un costo iniziale di 8 miliardi di euro, avvierà un processo congiunturale economico positivo che porterà molto di più in termini economici a medio e lungo termine. A beneficiare di questo processo sarà soprattutto la popolazione siciliana, che ha un reddito economico e un livello di welfare relativamente basso rispetto al resto del Paese. Allo stesso tempo, poiché questo Ponte renderà ininterrotta e continua la fluidità economica e socio-culturale tra l’isola e la terraferma, verrà rilanciato un nuovo processo attivo di economia circolare nel messinese, in Sicilia, in Italia e nell’intera UE.

Ancora più importante il fatto che viviamo in un’epoca in cui la connessione ininterrotta e la velocità in un mondo in via di globalizzazione influiscono notevolmente sulla struttura economica circolare. È una grande perdita economica e socioculturale che l’isola di Sicilia, la cui popolazione supera i 5 milioni di abitanti, non possa ancora beneficiare dei vantaggi delle strade e delle ferrovie. In termini di flusso di beni e servizi, è inaccettabile che il trasporto dall’isola alla terraferma avvenga solo tramite navi. Grazie a questo Ponte, le condizioni economiche di quest’isola cambieranno in positivo: la Sicilia diventerà così uno dei centri più attivi e attrattivi dell’Ue, soprattutto dell’Italia.

Negli ultimi anni in Turchia sono stati completati e messi in funzione due ponti e due progetti di autostrade sottomarine nello stretto del Mar di Marmara con un consorzio congiunto di aziende turche e coreane utilizzando il modello build-operate-transfer. Inoltre, sono stati costruiti chilometri di tunnel autostradali sotto le montagne in tutta la Turchia e sono stati realizzati decine di progetti aeroportuali. Grazie a questi progetti, l’economia del Paese segue un indice di crescita continua superiore al 5% nonostante la crisi. Allo stesso modo, i paesi del Golfo come Dubai e il Qatar hanno creato nuove città e spazi abitativi costruendo laghi artificiali, fiumi e i grattacieli più alti del mondo in mezzo al deserto. Questi progetti enormi e innovativi darebbero un nuovo volto alle economie di questo paese e della regione. Questi enormi progetti sono stati realizzati con modelli simili. L’Italia, membro dell’UE, può facilmente gestire il progetto del ponte di Messina con le proprie aziende, il proprio budget e il sostegno dell’UE. L’Italia dovrebbe attuare questo progetto il prima possibile. A questo scopo l’UE può fornire il proprio sostegno con il concetto “EU first”. L’accademico, autore e giornalista investigativo Dr. Alpago suggerisce che questo ponte dovrebbe avere anche caratteristiche artistiche e culturali per aumentarne il valore aggiunto in termini turistici e socio-culturali e offre alcuni suggerimenti modello a questo riguardo.

Per creare una fonte di finanziamento per il progetto del ponte, è necessario predisporre un rapporto dettagliato analizzando le entrate e le spese del bilancio italiano e dell’UE. In questo processo possono essere incluse come sponsor anche aziende italiane e multinazionali. Pertanto, questo progetto può essere facilmente realizzato fornendo una tripla fonte di finanziamento (Italia, UE, sponsor aziendali). Il Dott. Alpago, che in precedenza ha fornito supporto accademico alle istituzioni competenti per quanto riguarda la realizzazione di grandi progetti di infrastrutture e ponti in Turchia, ha espresso la sua disponibilità per lo stesso sostegno per il progetto del Ponte sullo Stretto e ha anche suggerito la creazione di un team che lavorerebbe intensamente. Alpago, citando Dante, dice: “Il segreto per fare le cose è agire!”

I seminari dell’Università di Messina

4 ottobre, 2023 – Time: 09.00 a.m.

Presenter: Güneş TOPÇU (Çanakkale Onsekiz Mart University)

Title: Physical and Digital Big Infrastructure Projects and Their Effects on the Development of Istanbul.

Link: https://tinyurl.com/4d57d5zr

5 ottobre, 2023 – Time: 09.00 a.m.

Hasan ALPAGO (Nişantaşı University)

Title: How to Finance the Messina Bridge? Alternative Financing Methods to Finance the Messina Bridge.

Coordina il Dr. Peppe Caridi, direttore di strettoweb.com

Prof. Enzo Siviero, Rettore dell’Università eCampus.

Link: https://tinyurl.com/4x7sn9nk

9 ottobre, 2023 – Time: 09.00 a.m.

Presenter: Can BEKAROĞLU (Çanakkale Onsekiz Mart University)

Title: Impact of Artificial Intelligence on Economic Development

Link: https://tinyurl.com/2p9m6c4j

16 ottobre, 2023 – Time: 09.00 a.m.

Presenter: Sinem SÖNMEZ (Bingöl University)

Presentation Title: Sustainability of Big Infrastructure Investments: The Case of İstanbul

Presenter: Fatma KANTAŞ YILMAZ (Sağlık Bilimleri University)

Title: City Hospitals and Türkiye Health Care System

Link: https://tinyurl.com/35kpckdr

17 novembre, 2023 – Time: 09.00 a.m.

Presenter: Emre DÜNDER (Ondokuz Mayıs University)

Title: Econometric Evaluation of Some Indicators in the Transportation Sector in Türkiye.

Link: https://tinyurl.com/ypsz7y8m