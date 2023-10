Ponte sullo Stretto, Ronzulli: “è un dovere verso i cittadini”

StrettoWeb

“Il Ponte sullo Stretto non è un capriccio di qualcuno ma è una necessità, anzi per noi è un dovere della nostra attività politica”. E’ quanto ha detto, Licia Ronzulli, parlamentare di Forza Italia. “Non possiamo permetterci che un’isola così vicina come la Sicilia sia in realtà tanto lontana in termini di collegamenti”, rimarca Ronzulli.

“Per questo il Ponte sullo Stretto non è una bandierina, ma un dovere verso i cittadini. Un Paese moderno non può permettersi strade inadeguate e mancati collegamenti tra nord e sud”, conclude Ronzulli.