Ponte sullo Stretto, riunione tra Salvini e il comitato scientifico: “opera strategica per tutto il Paese”

Incontro informale tra il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e i componenti del comitato scientifico per la realizzazione del Ponte tra Calabria e Sicilia.

Gli esperti nominati di recente tra professori universitari e specialisti in tecnica delle costruzioni, in geologia, in ingegneria si sono riuniti al Mit, presente, tra gli altri, anche l’ad della Società Stretto di Messina Pietro Ciucci, per pianificare il lavoro dei prossimi mesi. Salvini ha ribadito la determinazione per realizzare un’opera che ha definito “strategica per tutto il Paese”.