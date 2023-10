Plescia stile Karate-Kid, il Messina batte 1-0 il Giugliano e supera il Catania (sconfitto) in classifica

StrettoWeb

Ancora Plescia, ancora in avvio, ancora in casa e ancora “vincente”. Con un gol dell’attaccante, il Messina batte 1-0 il Giugliano, tornando a vincere in campionato, sempre di misura e sempre davanti ai suoi tifosi. Basta dunque una rete dell’attaccante per permettere ai peloritani di cancellare il brutto stop di Sorrento e il pari casalingo contro la Casertana, ma soprattutto di superare un Catania in difficoltà e sconfitto per 1-0 in casa della capolista Juve Stabia.

Al 17′, l’ariete aggancia un pallone dalla destra e – con un colpo di Karate, alla Ibrahimovic – spiazza il portiere poi va a esultare sotto la Sud. Una rete da attaccante di razza e, soprattutto, pesantissima, la seconda da tre punti dopo quella con l’Avellino.

Risultati Serie C

Messina-Giugliano 1-0

Benevento-Picerno 2-2

Juve Stabia-Catania 1-0

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 18 Benevento 15 Foggia 15 Latina 12 Picerno 12 Audace Cerignola 12 Virtus Francavilla 11 Avellino 10 Turris 10 Crotone 10 Potenza 10 Acr Messina 9 Taranto 8 Catania 8 Casertana 8 Giugliano 8 Brindisi 7 Sorrento 5 Monopoli 4 Monterosi Tuscia 2