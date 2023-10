Pippo Inzaghi si salva alla prima a Salerno: l’ex Reggina Viola (suo pupillo) lo castiga e poi lo grazia, 2-2 col Cagliari

StrettoWeb

Buona a metà. Pippo Inzaghi si salva ed evita la beffa alla sua prima alla Salernitana dopo la chiamata dei granata ad entrare in corsa all’esonerato Paulo Sousa. Al ritorno in Serie A è quasi un match tra “disperate”, contro il Cagliari di Ranieri, ma all’Arechi finisce 2-2. Solita partenza sprint – di quelle che si vedevano praticamente sempre al Granillo l’anno scorso – per l’ex bomber del Milan, la cui famiglia ha deciso di tornare a vivere sullo Stretto, ma è nella ripresa che cambia tutto.

Decisivo, nel bene e nel male, un altro ex Reggina, per uno strano segno del destino anche pupillo di Inzaghi a Benevento: Nicolas Viola. Il centrocampista reggino cambia i piani dal suo ingresso tra le fila sarde e fa partire lo 0-1 ospite. Poi, neanche un minuto dopo il pari granata, riporta i rossoblu in vantaggio di testa. Finita? Macché! Lo stesso Viola tocca ingenuamente con la mano in area e regala il pari su rigore alla Salernitana. Finisce 2-2.