Pink Day For Grace: sabato 28 ottobre doppio appuntamento

Una passeggiata per ribadire, ancora una volta, l’importanza della prevenzione. Con questo obiettivo è nata la giornata di sabato prossimo, 28 ottobre, organizzata dall’Associazione Grace – guidata dal Presidente Lidia Papisca – in collaborazione con Neurolab22 – responsabile Maria Grazia Richichi – e rientrante nel Grace in Tour 2023. Una giornata patrocinata dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, New Voices dei Lions, Neurolab22 di Villa San Giovanni e Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori reggina.

Ottobre mese d’eccellenza per la prevenzione, dedicato a persone affette da patologia oncologica, durante il quale si sono susseguiti una serie di eventi per sensibilizzare un numero sempre maggiore di donne sull’importanza della diagnosi precoce dei tumori, informando sugli stili di vita da adottare e sui controlli da effettuare.

In occasione del Pink Day for Grace, doppio appuntamento. Ad aprire la giornata sarà la “Prevenzione in rosa”, dalle ore 9:00 alle 13:00, la sede di Neurolab22 in via Riviera, 52 a Villa San Giovanni effettuerà gratuitamente visite senologiche ed ecografia al seno col supporto della LILT reggina e screening parametri vitali grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato d Vallata del Gallico.

Nel pomeriggio, dalle ore 15:00, appuntamento al Waterfront di Reggio Calabria per una “Passeggiata in rosa” solidale. Aperta a tutti, la manifestazione vedrà il coinvolgimento di artisti locali per diffondere consapevolezza, supporto e amore in questa importante causa. A suggellare l’iniziativa sarà il consueto volo dei palloncini a cui sarà legato un messaggio speciale per qualcuno volato in cielo.

Una giornata speciale in cui ogni piccolo gesto potrà fare la differenza. Prima della partenza e nei giorni precedenti sarà possibile ritirare, con una donazione di 10 euro, l’esclusiva t-shirt dell’evento come simbolo di vicinanza per chi sta lottando contro i tumori femminili e come monito a ricordarsi di prendersi cura di sé.

Largo spazio in questa edizione 2023 anche agli eventi informativi sul tema promosse da Comuni e Associazioni. Domenica 29 ottobre p.v., al Palazzetto dello Sport “Bruno Attinà” di Lazzaro è in programma l’iniziativa “Un calcio al cancro” organizzata dal Comune di Motta San Giovanni. Un incontro informativo, dalle ore 16:00, su sport e prevenzione e a seguire un triangolare di calcio a 5 che vedrà protagoniste anche le associate Grace.