Picerno-Messina 1-1, Emmausso risponde a Murano. Malore per un tifoso sugli spalti

Un altro risultato utile, il terzo consecutivo, per il Messina, che nell’anticipo della 9ª giornata del girone C di Serie C strappa il pari nel non semplice campo del Picerno. Succede tutto nella ripresa, nella seconda parte, nel giro di 5 minuti: al 70′ Murano manda in vantaggio i padroni di casa, al 75′ Emmausso pareggia i conti su rigore, per l’1-1 che resta immutato fino alla fine. Nell’altra sfida, il Monopoli batte per 3-0 la Virtus Francavilla.

A metà primo tempo, un tifoso peloritano ha accusato un malore sugli spalti e per questo il gioco è stato interrotto per qualche minuto. Il supporter è stato soccorso e portato in ospedale per accertamenti, ma la situazione sembrerebbe non essere grave.

Lo stesso Messina, sui social, ha aggiornato la situazione: “L’Acr Messina ringrazia e abbraccia i propri tifosi presenti questa sera al Donato Curcio e in modo particolare il giovane che ha accusato un malore, ma che comunque adesso sta bene e già è in viaggio verso Messina! La società in tutte le sue componenti ritiene doveroso porgere gli auguri di pronta guarigione. Ti aspettiamo presto allo stadio!”.

Risultati Serie C

Monopoli-Virtus Francavilla 3-0

Picerno-Messina 1-1

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 18 Benevento 15 Foggia 15 Latina 15 Picerno 13 Avellino 13 Turris 13 Audace Cerignola 12 Virtus Francavilla 11 Taranto 11 Crotone 10 Potenza 10 Acr Messina 10 Catania 8 Casertana 8 Giugliano 8 Sorrento 8 Brindisi 7 Monopoli 7 Monterosi Tuscia 2