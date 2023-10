“Perché il presidente Occhiuto ha fretta di intervenire con la mannaia sulla scuola calabrese?”

StrettoWeb

“La giunta Occhiuto ha approvato, in tutta fretta (pur potendo rinviare, come ha fatto la Regione Toscana) e nel silenzio più totale degli organi di stampa, il dimensionamento della rete scolastica, in assenza del decreto definitivo del Governo sugli organici del DS e DSGA provocando danni gravi danni al ruolo sociale della scuola calabrese violando l’art 3 della costituzione!

Il dimensionamento, considera plesso “montano quello che si trova almeno a 10 Km da un PES che eroga la medesima offerta formativa). Riducendo a 6 i punti di erogazione del servizio montano in Calabria il cui territorio è prevalentemente montanocollinare. Nonostante più della metà delle scuole calabresi presentano gravi criticità non emergono misure idonee al superamento delle stesse.

Non si vedono soluzioni per le per i paesi montani, per le aree a forte rarefazione abitativa, pur potendo trovare riferimento a quanto fatto da tempo in altre Regioni che utilizzano fondi da specifici capitoli di bilancio regionale per offrire soluzioni dal punto di vista dell’offerta formativa. Nulla per quanto attiene il reale diritto allo studio degli alunni dei comuni montani, delle aree geografiche con rarefazione di insediamenti abitativi, per tutelare le minoranze linguistiche per combattere il disagio e la dispersione scolastica Per avere un sistema del trasporto scolastico legato all’offerta formativa. (Si pensi alle ferrovie che hanno ridotto il numero delle fermate ed il trasporto su gomma non copre tutte le uscite degli alunni soprattutto quelle pomeridiane).

I tagli degli AA, già oberati di lavoro, per tutti i nuovi compiti che sono stati, ultimamente, riversati sulle istituzioni scolastiche produrranno un abbassamento della qualità del servizio amministrativo contabile e gestionale delle risorse I tagli dei Collaboratori scolastici renderà drammatica la vigilanza degli alunni, e quasi impossibile l’assistenza agli alunni diversamente abili“.

Lo si legge in una nota stampa firmata da Rocco Coluccio, legale rappresentante di USB Confederazione di Reggio Calabria.