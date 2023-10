Perchè continuiamo a chiamarla “La Fenice Amaranto”: i documenti di Lega e società e il festival dell’ovvio

StrettoWeb

Qualora non fosse chiaro a tutti il motivo per cui su StrettoWeb continuiamo a chiamare “La Fenice Amaranto“, banalmente La Fenice Amaranto, ribadiamo che si tratta semplicemente di una scelta di coerenza. Chiamiamo La Fenice Amaranto con il suo unico vero nome esattamente perchè chiamiamo ogni cosa con il proprio nome. Qualcuno ci chiede di chiamarla Reggina, ma non si può perchè non è la Reggina. Qualche altro ci chiede di chiamarla Reggio Calabria, ma non si può perchè non si chiama Reggio Calabria.

La nuova società, infatti, ha scelto di chiamarsi La Fenice Amaranto e questo è il suo unico vero nome, depositato in Lega e FIGC come facilmente riscontrabile in tutti i documenti ufficiali sul sito della Lega Nazionale Dilettanti (vedi estratto del calendario nell’immagine a corredo dell’articolo). Ma c’è di più. Persino negli abbonamenti sottoscritti dai tifosi e nella ricevuta del pagamento per vedere le partite in streaming, la stessa società evidenzia il proprio unico vero nome: “La Fenice Amaranto”.

Come abbiamo già avuto modo di raccontare a settembre, dopo le proteste della tifoseria il club ha provato a metterci una toppa denominandosi su facebook (!!) LFA Reggio Calabria, dichiarando di aver cambiato nome. Ma in realtà il nome non si può cambiare a campionato in corso: è stata soltanto l’ennesima presa in giro nei confronti della tifoseria, tra l’altro molto palese perchè LFA non è altro che l’abbreviazione de “La Fenice Amaranto”. La stessa società, mentendo spudoratamente tramite il ds Pellegrino, in un’intervista aveva detto che “era impossibile chiamarci Reggio Calabria” ed è particolarmente curioso che qualche tifoso-allocco la consideri “Reggina” e chieda a StrettoWeb di chiamarla “Reggina” quando persino nel proprio abbonamento c’è scritto “La Fenice Amaranto”!!!

Se e quando diventerà Reggina, cambiando la denominazione non arbitrariamente su facebook ma nei documenti federali, allora anche su StrettoWeb leggerete Reggina. Al momento non è la Reggina.

Infine, una piccola annotazione agli stolti che blaterano strepiti del tipo “Non chiamatela Fenice Amaranto, si chiama LFA“.

Quindi, li immaginiamo anche ciarlare robe del tipo::

“Non chiamatele Nazioni Unite, si chiama ONU”.

“Non chiamatela Agenzia Spaziale, si chiama NASA”.

“Non chiamatela Unione Europea, si chiama UE”.

“Non chiamatela Alleanza Atlantica, si chiama NATO”.

“Non chiamatela Organizzazione Mondiale della Sanità, si chiama OMS”.

“Non chiamateli Istituto di Previdenza, si chiama INPS”.

“Non chiamatelo Comitato Tecnico-Scientifico, si chiama CTS”.

“Non chiamatelo Amministratore Delegato, si chiama AD”.

“Non chiamatelo Pubblico Ministero, si chiama PM”.