Pensioni, Saccomanno (Lega): “bene Governo su quota 103”

“Più di 50mila potenziali pensionati, maggiore flessibilità nell’uscita dal mondo del lavoro e correzione di alcune criticità della legge Fornero. Questi sono i risultati ottenuti grazie alla nuova quota 103, una soluzione che la Lega, insieme al Governo di centrodestra, ha adottato”. E’ quanto afferma il Commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.

“È confermata la volontà del Governo di superare la Legge Fornero, che non è mai stata contestata né dalla sinistra né dai sindacati. Questa è stata una vera e propria ingiustizia per molti lavoratori che, dopo tanti anni di sacrifici, si sono visti negare la possibilità di andare in pensione. I media di sinistra hanno fornito informazioni errate riguardo a una possibile quota 104, che in realtà non esiste. La Lega esprime totale soddisfazione e ha fiducia che ci saranno ulteriori miglioramenti nei prossimi anni con il Governo di centrodestra, mantenendo gli impegni presi con gli elettori”, conclude Saccomanno.