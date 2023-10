Pd, costituito il nuovo circolo di Villafranca Tirrena

StrettoWeb

Si è costituito il nuovo circolo Pd a Villafranca Tirrena. L’assemblea degli iscritti si è svolta ieri sera e ha visto la partecipazione dei componenti del Coordinamento provinciale del Partito democratico di Messina.“È stata l’occasione per fare il punto sulle iniziative da intraprendere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi – si legge in una nota – per rilanciare l’impegno sui temi nazionali e territoriali di una ritrovata comunità di militanti”.

Hanno introdotto i lavori, per il Coordinamento provinciale, Armando Hyerace e Domenico Siracusano, subito dopo sono intervenuti gli iscritti Filippo Calderone, Roberto Saia, Natale Princiotta, Franco Smedile, Andrea Mostaccio, Lucia Ruggeri, Giovanni Basile.

“Il Coordinamento provinciale accoglie con grande soddisfazione la riorganizzazione del circolo in provincia – affermano i suoi componenti – questo è un segnale importante della volontà di molti iscritti di tornare a fare politica attiva”.