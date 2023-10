Paura a Schiavonea, incendiata l’auto della sorella di Rino Gattuso

StrettoWeb

Schiavonea, il borgo marinaro della zona urbana di Corigliano, è conosciuta non solo per le sua proficua attività ittica e turista, ma soprattutto per aver dato i natali a Gennaro Gattuso, centrocampista del Milan e campione del mondo con la Nazionale Italiana. La famiglia di Rino, così soprannominato, vive e lavora ancora a Schiavonea, tra cui la Sorella Ida Gattuso. Proprio quest’ultima, durante le primi luci dell’alba, è stata protagonista di un triste episodio: la sua auto, una Opel Adam parcheggiata di fronte all’abitazione in Via Alassio, ha preso improvvisamente fuoco alle 5 del mattino.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Corigliano-Rossano che hanno estinto il fuoco prima che le fiamme si propagassero ulteriormente. Purtroppo l’auto è completamente distrutta. Sull’accaduto indaga il tenente colonnello Marco Filippi: secondo i primi accertamenti, l’incendio è di chiara matrice dolosa.