Paura nella notte a Palermo: evacuate tre palazzine per un incendio

E’ stata una notte di paura quella di Palermo, dove un incendio è divampato in una palazzina di via Monfenera, nei pressi degli ospedali Civico e Policlinico. Una scura coltre di fumo ha coperto una vasta area attorno a piazza Indipendenza e corso Tukory. Tre edifici sono stati evacuati e almeno 50 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni.

In base ai primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco, che sono stati tutta la notte al lavoro per domare il rogo, le fiamme sarebbero partite da un’abitazione al piano terra. Una persona è stata ricoverata in ospedale a causa dell’intossicazione dovuta al fumo.