Palmi, il programma della 2ª edizione dello Stretto Film Festival

La Icarus Factory è lieta di annunciare il programma della seconda edizione di Stretto Film Festival – Città di Palmi, che si terrà al Cinema Manfroce dal 13 al 15 ottobre 2023. Alle ore 19 di venerdì 13, si inaugurerà la seconda edizione del Festival con un aperitivo ricco

di prodotti enogastronomici del nostro territorio. A seguire, il Sindaco della Città di Palmi l’avv. Giuseppe Ranuccio, darà il via ufficiale con un saluto istituzionale al quale seguirà la presentazione del Festival, a cura di Daniele e Marco Suraci (Direttore artistico e organizzatore).

Il primo giorno vede appunto la proiezione di quattro cortometraggi in concorso e l’incontro con l’attore Massimo de Lorenzo. Sabato 14, sempre dalle ore 19, sarà una serata ricca di ospiti: incontreremo e parleremo delle loro attività, di cinema, di aneddoti e tanto altro assieme all’attrice e sceneggiatrice Rita De Donato, con l’attore Alessio Praticò e con Fabio Mollo, regista e sceneggiatore. La stessa sera avremo modo di visionare altri quattro cortometraggi in concorso e al contempo, incontrare alcuni dei registi delle stesse opere, come: Andrea Belcastro, Aldo Iuliano e Mauro Lamanna. Domenica 15, invece, oltre che alla proiezione dei corti in concorso, si svolgerà un incontro con tema “Cinema e Territorio”, che vedrà presenti al dibattito: una delegazione della Fondazione Calabria Film Commission, l’Ass. Giuseppe Magazzù del Comune di Palmi, il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati e gli ospiti del Festival. Al termine dell’incontro

saranno assegnati i premi della seconda edizione ai quattro cortometraggi vincitori (uno per sezione) e per la prima volta, il Festival, quest’anno consegnerà il premio come migliore attrice 2023 a Barbara Ronchi (David di Donatello 2023 – Migliore attrice protagonista per “Settembre”). Al termine di tutte le serate al Cinema Manfroce, seguirà il dopo festival alle Office Balena, realtà giovane e interessante della movida palmese. Pertanto gli organizzatori attendono numerosi i cittadini al cinema di Palmi per un week end ricco di proiezioni cinematografiche, incontri e degustazioni che allieteranno lo stare insieme in un luogo già di pe sé magico, il Cinema.