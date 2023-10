Palermo: nasce il “Comitato Civico Progetto Villa Tasca”

StrettoWeb

E’ formalmente nato nella giornata di mercoledì 18 ottobre il “Comitato Civico Progetto Villa Tasca“: si tratta di un Comitato di Quartiere apartitico ed apolitico che intende valorizzare e contribuire al rilancio del Quartiere attraverso azioni concrete volte a migliorare la vivibilità della zona, con l’auspicio di trovare soluzioni alle problematiche che, da troppo tempo, vedono protagonista uno dei Quartieri più popolati di Palermo. Si tratta di un Comitato di Quartiere fatto da cittadini per i cittadini, mirato a promuoverne la crescita umana, sociale e culturale.

Durante la prima seduta del Comitato, avvenuta nella giornata del 18 ottobre alle ore 18, si è, anzitutto, riunita l’assemblea costituente del Comitato “Progetto Villa Tasca“. Dopo aver presentato gli intenti del Comitato in questione, e dopo aver individuato i primi punti programmatici, si è provveduto alle votazioni per l’elezione delle cariche del Comitato. L’assemblea ha quindi deliberato le seguenti cariche:

– Sig. OLIVERI ANDREA Presidente

– Dott. CIMINO MARIO Vice Presidente

Componenti del Comitato sono, inoltre:

Avv. BONOMO SANDRA, Dott. TANTILLO ROSARIO, Sig. STABILE MAURIZIO.

Tra i punti programmatici individuati, che rappresenteranno le prime iniziative concrete che il Comitato intende mettere in atto, la richiesta di potatura alberi per l’intero quartiere e la petizione per la risoluzione della carente illuminazione del Viale Mediatrice e Piazza Barbarino a causa della vetustà dell’impianto in questione, rappresentante vettore di pericolo per la popolazione.

Si tratta, ovviamente, soltanto delle prime azioni di natura “emergenziale” su cui il Comitato intende intervenire attraverso azioni concrete.

Durante la seduta, inoltre, si è espresso l’auspicio di organizzare un incontro con il Sindaco Prof. Roberto Lagalla al fine di manifestare le problematiche in essere e sensibilizzare sulla risoluzione.

Il Comitato ha deciso di rappresentare se stesso attraverso una palma verde: la pianta è, infatti, il simbolo del Quartiere Villa Tasca, colorata di quel verde che vuole rappresentare la speranza per una seria e concreta rinascita e ripresa del Quartiere.