Palermo on fire, Aurelio vola e fa esplodere il Barbera: Sudtirol sconfitto all’89’, ora -1 dalla capolista

StrettoWeb

Esplode il Barbera, esplode Palermo! Dopo il successo importantissimo a Venezia, che aveva scacciato i fantasmi della sconfitta interna contro il Cosenza, il Palermo si ripete e batte il Sudtirol all’89’, grazie a una rete di Aurelio. Con questo risultato, 1-2 il finale, rosanero al secondo posto, a -1 dal Parma capolista. Entusiasmo sempre più crescente nel capoluogo siciliano, anche perché la rosa è di tutto rispetto ed è tra le maggiori candidate alla Serie A.

Eppure la gara è in salita. Gli ospiti, infatti, si confermano osso durissimo e poco prima dell’intervallo passano con Ciervo. Il Palermo non demorde, Corini sistema qualcosa dalla panchina e a inizio ripresa arriva il pari di Ceccaroni, al suo primo gol con la maglia rosanero. Il secondo tempo, però, sembra scivolare via verso il pari, con la solita solidità difensiva degli altoatesini che si scontra con la grande forza offensiva dei siciliani, i quali però non riescono a sfondare nonostante i tanti palloni messi in mezzo. Serve un guizzo, e arriva all’89’: palla in mezzo dalla destra, Aurelio vola e con un grande movimento aereo batte il portiere avversario di testa, regalando il 2-1, che rimane nonostante il folto recupero.

Risultati Serie B, 8ª giornata

Brescia-Ascoli 1-1

Feralpisalò-Spezia 1-2

Modena-Venezia 1-3

Pisa-Cosenza 1-2

Bari-Como 1-1

Cittadella-Lecco 2-1

Palermo-Sudtirol 2-1

Sampdoria-Catanzaro 1-2

Classifica Serie B

Parma 17 Palermo 16 Venezia 15 Catanzaro 15 Como 14 Modena 12 Cittadella 12 Cosenza 11 Cremonese 10 Sudtirol 10 Brescia 9 Bari 9 Pisa 8 Ascoli 8 Reggiana 7 Ternana 5 Spezia 5 Feralpisalò 4 Sampdoria 3 (-2) Lecco 1