Orrore in Sicilia: infilza una forchetta nella nuca della madre, sbattuto in carcere

Sembra un film dell’orrore e invece è un’orribile vicenda accaduta in Sicilia. I carabinieri di Canicattì hanno arrestato, dietro richiesta della Procura, un pregiudicato 40enne, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Il codice rosso era scattato qualche settimana fa, quando la madre e la sorella dell’indagato si erano rivolte ai militari per denunciare il clima di terrore vissuto nella casa dove tutti e tre convivevano.

Le donne avevano raccontato i tanti episodi di violenza dell’uomo che, chiedendo denaro, più volte aveva aggredito e percosso sia l’anziana madre sia la sorella. In una occasione, l’uomo aveva addirittura infilzato la madre con una forchetta alla nuca. Domenica mattina le due donne, stremate ed esauste, si sono recate in caserma per la denuncia. Ieri sera per l’uomo violento si sono aperte le porte del carcere di Agrigento.