Oggi si cercherà di far uscire dalla Striscia di Gaza gli ostaggi italiani

“Oggi speriamo di far uscire dalla Striscia di Gaza i 10-12 italiani che vivevano qui“. E’ quanto dichiarato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani a Isoradio Rai. “Noi dobbiamo innanzitutto impedire che ci siano italiani coinvolti in questa guerra ecco perché abbiamo rimpatriato il maggior numero possibile di pellegrini e turisti che erano in Israele, siamo oltre i mille” ha aggiunto il ministro.

“La nostra priorità è quella di salvare gli ostaggi. Anche oggi incontreremo con il presidente del Consiglio il re di Giordania e il suo ministro degli Esteri, attraverso i Paesi arabi stiamo facendo di tutto affinché ad Hamas arrivi un messaggio a favore della liberazione degli ostaggi. Sono tre gli italiani che dovrebbero essere ostaggi di Hamas o di altre organizzazioni parallele, una coppia marito e moglie e un ragazzo che partecipava al rave, ma naturalmente noi lavoriamo alla liberazione di tutti gli ostaggi attraverso la nostra diplomazia“, ha concluso Tajani.