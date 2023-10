Occhiuto: “la direttiva europea sui porti distruggerà Gioia Tauro”

StrettoWeb

“C’è una direttiva europea, nata per penalizzare quelli che inquinano, che distruggerà il porto di Gioia Tauro. Succederà che i terminalisti andranno a portare le merci nei porti del Nordafrica e non europei per pagare meno tasse“. E’ quanto dichiarato dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, durante l’evento ‘L’Italia delle Regioni’ in corso a Torino.

“Sto chiedendo che si faccia il rigassificatore a Gioia Tauro, si parlerebbe di 16 miliardi di metri cubi di gas. Sarebbe un investimento intelligente per il Paese. Potremmo dire agli algerini che o ci vendono il gas al prezzo che decidiamo o ce lo facciamo da noi”, ha detto ancora Occhiuto aggiungendo che con la piastra del freddo “potrei fare il più grande distretto dell’agroindustria“.