Musolino contro De Luca: “con lui zero dialogo, sono tutti stanchi dei suoi metodi”

Premesso che io non ho mai insultato nessuno e, anche quando si fronti opposti, ho sempre dialogato con tutti, dico una cosa soltanto: da parecchio tempo tutto coloro che sono vicini all’ex sindaco sono stanchi del suo modo di parlare e della totale assenza di dialogo e confronto con chiunque. Stanchi di dovere apprendere dal post mattutino quale idea geniale è stata partorita in nottata, dalla autonomia all’equità territoriale fino a scoprire una mattina che eravamo più leghisti dei leghisti! Per non parlare di altre idee del decalogo composto da 8 punti (ma allora è un ottalogo? Boh!) con i villaggi della speranza stile muovi campi di lavoro per i poveri immigrati in attesa di ricevere i documenti (anacronistico e disumano). E dunque quale partito? Quale progetto? Chiacchiere mattutine che non hanno costrutto, trasformismo fine a se stesso, totale isolamento culturale e politico. E violenza, sempre”. E’ quanto afferma la parlamentare di Italia Viva, Dafne Musolino, rispondendo ad un post del sindacalista Michele Barresi.

“Perciò, per rispondere alla tua domanda: dall’altro lato degli insulti si sta si merda, ma quando sei convinto della tua scelta, quando la tua dignità e la tua libertà sono messe ogni giorno a rischio, quando comprendi che stai girando a vuoto in una giostra in cui il giostraio vuole allo stesso tempo battere il tempo, suonare la musica, fare i biglietti, sedere sui cavallini e fare le foto, capisci che il tuo posto non è quello lì e che hai la responsabilità di impiegare le tue capacità nel migliore dei modi”, conclude Musolino.