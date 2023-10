Miss Italia in Calabria contro la violenza sulle donne: oggi l’incontro con Patrizia Mirigliani | FOTO

StrettoWeb

“Mio padre amava ricordare che Miss Italia è un gioco, il gioco dell’estate. Erano anni in cui eravamo felici e serene, oggi le cose sono cambiate e il Concorso non è più solamente questo. È molto di più. Stiamo attraversando un momento difficile, in cui non basta indossare un paio di scarpette rosse per combattere la violenza. Nel nostro piccolo, vorremmo impegnarci per cambiare tante cose e, innanzitutto, vogliamo contribuire a rendervi libere. Qui avete la massima libertà di espressione e, ricordate, che essere belle non è e non sarà mai una colpa bensì un dono”.

Lo ha detto Patrizia Mirigliani, patron del Concorso di bellezza, incontrando le prefinaliste dell’84^ edizione di Miss Italia nell’accogliente cornice del BV Airone Resort di Corigliano-Rossano (CS).

“In questi giorni – ha annunciato la patron – organizzeremo un flash mob sulla spiaggia contro la violenza sulla donne per dare voce alle ragazze di Miss Italia”.