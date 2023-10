Mirabilia 2023, la Borsa del Turismo Culturale ed Enogastronomico a Lipari

StrettoWeb

Mirabilia Network è la rete costituita da Unioncamere e 21 Camere di commercio italiane volta a potenziare il turismo culturale e le eccellenze territoriali collegate ai luoghi Unesco meno conosciuti. L’arcipelago delle isole Eolie, di cui Lipari è parte, sono riconosciute dall’Unesco come patrimonio dell’umanità e sono nel territorio della Camera di commercio di Messina.

Mirabilia promuove al meglio i territori per fare emergere tutti i valori di un’area. Le attività di questi giorni abbracceranno ambiti e temi importanti, Mirabilia non è soltanto borsa che costituisce un aspetto importante ma si occupa anche di transizione ecologica e di innovazione tecnologica. Nell’edizione di Lipari saranno trattati e sviluppati questi temi in maniera puntale e saranno anche stipulati degli accordi formali secondo i quali si potranno prevedere progetti pilota, tesi a sensibilizzare ulteriormente i nostri bellissimi territori.