Mimmo Lucano, Sgarbi: “inchiesta fondata sul nulla, la Rai mandi in onda la fiction”

“Sin da subito, leggendo le carte, dissi che quella su Lucano era una indagine fondata sul nulla. L’accoglienza non può essere un reato. Lucano ha solo fatto scelte amministrative ispirate all’umana solidarietà. E quell’esperienza di accoglienza poteva diventare un modello, anche in ragione dell’integrazione tra la comunità locale e i migranti. Lo Stato ha sprecato migliaia di euro, mentre un uomo per bene è stato infangato e distrutto politicamente“. Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, commenta così la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria su Mimmo Lucano.

I giudici hanno smontato le conclusioni a cui è giunto il tribunale di Locri sull’ex sindaco di Riace. Per Sgarbi, “questa vicenda ripropone il tema della qualità delle indagini preliminari, e dunque dello scrupolo e del rigore che dovrebbe ispirare il lavoro di chi indaga per evitare processi inutili. Adesso – conclude Sgarbi – spero che la Rai accolga l’appello di Lucano di mandare in onda la fiction girata a Riace e che racconta quell’esperienza straordinaria“.