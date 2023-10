Milazzo: la giunta approva il Piano triennale delle Opere Pubbliche

StrettoWeb

Approvato dalla giunta municipale del comune di Milazzo il Piano delle opere pubbliche relativo al triennio 2024-26. Un documento che contiene sia la previsione delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere, sia l’indice di priorità degli interventi. Giova dire che tutte le opere saranno realizzate senza far ricorso a mutui. Tra le principali novità inserite il recupero dell’ex convento dei Cappuccini che impegnerà somme per circa 900 mila euro al fine di destinare l’immobile, oggi non utilizzato, a Centro polifunzionale per attività culturali. Nell’elenco anche interventi già in corso, come quello a piazza Marconi, ai Molini Lo Presti e all’ex Asilo Calcagno, che sarà trasformato nel Museo delle tradizioni marinare. Altro intervento già aggiudicato è quello della riqualificazione dell’area antistante la Cittadella Fortificata, il cui rifacimento permetterà una migliore fruizione turistica e non solo, del Castello.

Sempre nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal PNRR per la riqualificazione urbana, sono presenti i progetti riguardanti la via San Paolino, l’ex mercato coperto e il primo stralcio del parcheggio di via Impallomeni al Borgo. Nel corposo documento anche il rifacimento dei marciapiedi cittadini e la bitumazione delle strade, cittadine e della periferia.