Il Tribunale di Catania: “non si possono trattenere i migranti”. Salvini: “subito la riforma della giustizia”

Il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso di alcuni immigranti, sbarcati a Lampedusa, giudicando il recente decreto del Governo Meloni “illegittimo in più parti”. In particolare, sottolineano fonti legali, “i giudici contestano la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5000 euro da pagare per non andare nel centro”. Il Viminale ricorrerà contro la decisione.

“Le motivazioni che hanno convinto il Tribunale di Catania ad accogliere il ricorso presentato da alcuni profughi destinati al trattenimento presso il centro di Pozzallo, come prevede il decreto voluto dal governo. Serve una profonda riforma della Giustizia”, è quanto ha affermato il vicepremier Matteo Salvini.