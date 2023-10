Meteo, fine ottobre con lo scirocco: inizia una settimana molto movimentata

StrettoWeb

Giornata caratterizzata dallo scirocco oggi nello Stretto di Messina e più in generale su Calabria e Sicilia: qualche nube, vento proveniente dal mare e poco altro da segnalare se non la persistenza di temperature anomale per il gran caldo proveniente dal nord Africa: i valori più elevati si sono raggiunti sulla costa tirrenica, con picchi di +31°C, mentre sulla jonica come di consueto in questi casi, il vento proveniente dal mare ha mantenuto l’atmosfera molto più fresca e uimda.

Da evidenziare anche il vento sostenuto da Sud, con mare mosso sulla jonica e invece talmente tanto piatto da non generare neanche onde sulla tirrenica, dove il vento proveniente dalle spiagge dirigeva il moto ondoso verso il largo, esattamente all’opposto rispetto a ciò che accade solitamente.

Lo scirocco di Capo d'Orlando: +31°C e mare senza onde per il vento che arriva dalla costa verso il largo

Martedì 31 ottobre la situazione cambierà nel primo pomeriggio con l’ingresso di un maestrale che diventerà forte in serata, accompagnato da un brusco calo delle temperature e anche da qualche veloce scroscio di pioggia. La situazione cambierà nuovamente Mercoledì 1 Novembre, quando tornerà un debole scirocco che annuvolerà il cielo e farà nuovamente aumentare le temperature, in attesa di una nuova rapida sfuriata di maestrale nella giornata di Giovedì 2 Novembre.

Venerdì 3, neanche a farlo apposta, tornerà lo scirocco impetuoso e molto mite al mattino, ma stavolta il brusco capovolgimento di fronte a favore del maestrale sarà molto più rapido e violento: si concretizzerà nel tardo pomeriggio e determinerà una serata di forti piogge e temporali, soprattutto sulle Regioni tirreniche. Sabato mattina avremo la coda di questo maltempo e sarà una giornata fredda, la più fredda dell’anno fino al momento tanto che le temperatura massima farà fatica a superare i +21/+22°C nonostante le schiarite dalla tarda mattinata in poi. Domenica, però, torneranno sole, caldo e venti meridionali.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

