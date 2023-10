Messina, tram deraglia al capolinea Zir

StrettoWeb

“Il deragliamento del tram che si è verificato ieri sera intorno alle 21 al capolinea Zir non ha avuto alcun tipo di conseguenza” . È quanto precisa in una nota Atm Spa. “In quel momento-spiegano dall’azienda Trasporti – a bordo c’era soltanto l’autista, che stava eseguendo le operazioni tecniche di scambio per invertire il senso di marcia” .

“Il tram aveva appena terminato la corsa direzione nord sud e doveva effettuare quello che in gergo tecnico viene appunto definito “scambio” per immettersi nei binari della tranvia direzione sud nord. L’accaduto si è verificato perché uno scambio posizionato al capolinea Zir è rimasto aperto di pochi millimetri e, mentre il primo e il terzo carrello non hanno avuto problemi, il carrello centrale (cosiddetto carrozzino, in quanto il più leggero) è uscito fuori dai binari”.

“La vettura in questione – sottolineano dal Quartier generale di via La Farina – non ha subito alcun tipo di danno ed è perfettamente funzionante” . “Proprio ieri mattina-fanno sapere ancora dall’azienda – erano stati ripuliti tutti i punti di scambio, come avviene periodicamente per garantire la massima sicurezza durante le operazioni tecniche per l’inversione del senso di marcia del tram” .