Messina Street Food Fest: al via la 5ª edizione, grande entusiasmo a Piazza Cairoli

Al via, a piazza Cairoli, la 5ª edizione di Messina Street Food Fest. La manifestazione è promossa e organizzata da Eventivamente, in partnership con il Comune di Messina e Confesercenti della città dello Stretto. Entusiasmo nella principale piazza di Messina per il via all’apertura del villaggio gastronomico composto da 53 casette del food.

Orari di apertura della manifestazione

Giovedì 12 dalle 18.00 all’1.00, venerdì 13 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, sabato 14 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, domenica 15 orario continuato dalle 11.00 all’1.00.

Modalità di accesso al food village di Piazza Cairoli

L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio gastronomico bisognerà acquistare i token, che avranno un costo di 1 euro ciascuno. Su ogni casetta food sarà riportato il costo in token della specialità proposta o della bevanda.

Viabilità e parcheggi

Per migliorare la viabilità ed agevolare il pubblico che parteciperà all’evento, durante i giorni del 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒊𝒏𝒂 𝑺𝒕𝒓𝒆𝒆𝒕𝑭𝒐𝒐𝒅 𝑭𝒆𝒔𝒕 i parcheggi “Cavallotti” e “fosso” saranno aperti h 24 e il parcheggio privato in via Dogali con accesso da via Ugo bassi resterà sempre aperto.

Per raggiungere l’area dell’evento è consigliabile usare mezzi pubblici e in particolare il tram che arriva proprio a Piazza Cairoli.

Per chi viene dalla Calabria senza auto, una volta sbarcato può usufruire del tram, con fermata di fronte al porto, chi arriva a Messina in treno, una volta arrivato alla stazione centrale può usufruire del tram. Per chi viene dalle autostrade si consiglia di uscire a Messina Centro e utilizzare il parcheggio di interscambio del viale Europa, poi proseguire verso Piazza Cairoli in tram o a piedi.