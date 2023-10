“Messina Street Food Fest”: ecco come cambia la viabilità a Piazza Cairoli

StrettoWeb

Per lo svolgimento della V edizione del “Messina Street Food Fest”, in programma da giovedì 12 a domenica 15 ottobre, sono previste limitazioni viarie. Pertanto, dalle ore 8 di mercoledì 11 alle 8 di lunedì 16, vigeranno: 1) i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta (entrambi i lati) e di transito veicolare nei seguenti tratti di strada, ad eccezione dei veicoli a servizio di persone disabili munite di regolare contrassegno che potranno accedere fino alle 13 di giovedì 12 e fino alle 11 di venerdì 13 per la sosta nello stallo agli stessi riservato sito in via Dogali, tratto compreso tra le vie Giordano Bruno e Ugo Bassi: a) via Giordano Bruno, nel tratto compreso tra le vie Dogali e Cannizzaro; b) via Dogali, nel tratto compreso tra via Bruno e l’accesso (passo carrabile) al parcheggio privato (sito nel tratto della stessa via Dogali compreso tra via Bruno – via Ugo Bassi), ad eccezione dello stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persone disabili, ivi esistente, che dovrà essere fruibile fino alle 13 di giovedì 12 e fino alle 11 di venerdì 13, e consentendo l’ingresso e l’uscita dei veicoli privati dal citato parcheggio da e verso la via Bassi; c) via Bruno, nel tratto compreso tra le vie Pellegrino e XXVII Luglio; d) via XXVII Luglio, nel tratto compreso tra via Bruno e l’accesso (passo carrabile) al parcheggio privato (sito nel tratto della stessa via XXVII Luglio compreso tra le vie Bruno e Bassi); e) via Fabrizi nel tratto compreso tra via Bruno e l’accesso carrabile di un’attività commerciale, ad eccezione dei veicoli di servizio dei Carabinieri; f) area di piazza Cairoli antistante un’attività commerciale; 2) istituire il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, oltre che nel tratto di via XXVII Luglio, anche nel successivo tratto compreso tra l’accesso (passo carrabile) al parcheggio privato e via Ugo Bassi.

Istituire il doppio senso di circolazione in via XXVII Luglio nel tratto compreso tra la via Ugo Bassi e l’accesso (passo carrabile) al parcheggio privato sito nel tratto della stessa via XXVII Luglio tra le vie Bruno e Bassi; 4) collocare segnaletica stradale di “strada senza uscita” in via XXVII Luglio a monte dell’intersezione con via Bassi; 5) istituire il senso unico di circolazione, in direzione di marcia ovest-est (monte-mare) in via Ettore Lombardo Pellegrino nel tratto compreso tra le vie Bruno e Bassi; 6) istituire la direzione obbligatoria a sinistra e l’obbligo di fermarsi e dare precedenza (stop) in via Pellegrino (direzione di marcia ovest-est, monte-mare) ad intersezione con via Bassi; 7) istituire la direzione obbligatoria a destra in via Bruno ad intersezione con via Ettore Lombardo Pellegrino.