Messina riceve il premio “VIVI, territorio vivibile”

StrettoWeb

Il sindaco di Messina, Federico Basile, presente oggi, mercoledì 25, a Genova alla 40esima edizione dell’Assemblea nazionale ANCI dal titolo “Tre colori sul cuore: i sindaci uniscono l’Italia”. Un intenso programma di lavori, avviato ieri, martedì 24, nel Padiglione Blu del waterfront Levante, con la cerimonia ufficiale di apertura alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si concluderà domani, giovedì 26 ottobre. Una tre giorni di eventi per puntare i riflettori sui temi più attuali per le amministrazioni locali, oltre che occasione di cerimonie di assegnazione di premi a Comuni italiani che si sono distinti in specifici settori.

Tra questi, figura il Comune di Messina che nella mattinata di oggi, il sindaco Basile, alla presenza del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha ricevuto il premio “VIVI, territorio vivibile” da parte di GSE.

“Portiamo a casa con orgoglio un importante riconoscimento – commenta Basile – promosso dalla società Gestore dei Servizi Energetici che ha posizionato Messina tra i primi 4 Comuni, individuati su scala nazionale, come beneficiario del Premio grazie alla sensibilità per il tema e l’efficienza dimostrata dall’Amministrazione attraverso le nostre importanti richieste di Certificati Bianchi per riqualificare il Sistema di illuminazione pubblica”.

“Un ennesimo riconoscimento che vede la nostra Città all’avanguardia nel panorama italiano per la promozione dello sviluppo sostenibile e per essersi contraddistinta in termini di efficientamento energetico, grazie ad un lavoro di squadra unitamente all’importante contributo dell’assessore al ramo Francesco Caminiti, abbiamo ottenuto un significativo premio davanti ad una platea nazionale”, conclude il sindaco Basile.

A seguire, il Primo cittadino di Messina è intervenuto al panel su “Sistema Paese: le frontiere della digitalizzazione” e in particolare nella sezione dedicata alla “Sicurezza e resilienza delle reti del Paese”.

Una tematica dedicata quindi, alla digitalizzazione e ai suoi benefici in termini di miglioramento delle informazioni, riduzione degli errori umani e ottimizzazione dei rallentamenti burocratici, aspetti importanti dai quali le pubbliche amministrazioni traggono vantaggio per avere un sistema sempre aggiornato in tempo reale, e al tempo stesso la necessità di garantire la sicurezza informatica per le amministrazioni come condizione per la resilienza del Paese.

“Oggi durante i lavori della 40esima assemblea ANCI, nel corso del mio intervento finalizzato ad esporre le nostre esperienze in tema di digitalizzazione dei servizi comunali è emerso – spiega Basile – il considerevole ruolo riconosciuto alla città di Messina, nel contesto del panorama italiano, per avere raggiunto una maturità digitale sopra la media nell’ambito dei servizi digitali e di quelli relativi alla sicurezza del cyberspazio”.

Sono stati poi affrontati gli aspetti della digitalizzazione nell’ottica di una nuova strategia di protezione coordinata per tutte le amministrazioni locali per mitigare i rischi dagli attacchi cibernetici nel modo più efficace al fine di accrescere la fiducia dei cittadini nelle reti e nei sistemi informativi per modernizzare e digitalizzare il Paese.

“Un proficuo confronto con i colleghi Sindaci su questa e più in generale sulle tematiche di maggiore rilievo del nostro Paese che ci coinvolgono direttamente e che durante questa Assemblea sono state oggetto di interlocuzioni e scambi di opinioni per continuare il nostro lavoro anche insieme all’ANCI, per giungere a risultati secondo le nostre aspettative e di quelle delle nostre comunità, proprio perchè siamo noi Sindaci coloro cui i cittadini si rivolgono, ancora con fiducia e qualche volta con frustrazione, per chiedere risposte concrete ai loro bisogni”, ha concluso il sindaco Basile.

Ai lavori dell’Assemblea hanno partecipato per il Comune di Messina, anche l’assessora Liana Cannata in qualità di componente del coordinamento di Anci Sicilia Giovani, e per rappresentare i programmi dell’organismo che si occupa della formazione dei giovani amministratori per contribuire a sviluppare le potenzialità della regione Sicilia; l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli che ha preso parte all’incontro sul tema delle attività di mutuo soccorso per la continuità amministrativa promosse dai Comuni in occasione delle emergenze di rilievo nazionale con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza condotta dalla Colonna Mobile degli enti locali; e il Direttore generale Salvo Puccio che ha partecipato per la propria delega in materia di monitoraggio dei progetti a valere sul PNRR.