Messina, c’è il recupero con la Casertana: è partita la prevendita, i PREZZI dei biglietti

E’ partita alle 14 di oggi, lunedì 9 ottobre, la prevendita per il match del Franco Scoglio tra Messina e Casertana che si giocherà mercoledì 11 alle ore 20.45. Si tratta di un recupero della sfida rinviata qualche settimana fa. Per la squadra di Modica, non c’è tempo di pensare alla sconfitta di ieri in casa del Sorrento.

Prevendita Messina-Casertana

I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it. Per quanto riguarda il settore ospiti, l’acquisto potrà essere effettuato sul sito Postoriservato.it. Dalle ore 17:00,sarà aperto il botteghino del PalaRescifina. Coloro i quali hanno disabilità certificata al 100% hanno diritto all’ingresso gratuito, previa richiesta di accredito da inoltrare a biglietteria@acr.messina.it.

Prezzi biglietti Messina-Casertana

Curva Sud

Biglietto intero ordinario € 15 (€ 13 per gli amici del Messina), più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Da 7-14 anni € 7, più diritti di prevendita

Donne 8€, più diritti di prevendita

Over 65 10€, più diritti di prevendita

Tribuna A

Biglietto intero € 22 più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Ridotto 7-14 anni € 13 più diritti di prevendita.

Settore ospiti

Biglietto intero € 15 più diritti di prevendita.

La prevendita per il settore ospiti chiuderà martedì 10 ottobre 2023 alle ore 20:00.

Info per gli abbonati

Agli abbonati verrà riservato un ingresso dedicato. E’ sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto ed esibire un documento di identità. I cancelli d’ingresso dello stadio apriranno alle ore 18:30.

Info per i diversamente abili

Per quanto riguarda i soggetti diversamente abili, la società informa che l’accesso all’area stadio è consentito solo previa esposizione del contrassegno rilasciato delle autorità comunali. Le automobili, d’intesa con il Comune di Messina che si sta occupando della realizzazione degli stalli riservati ai diversamente abili, potranno posteggiare in prossimità dell’ingresso della Tribuna Centrale, in corrispondenza del perimetro sottostante lo svincolo autostradale, al fine di facilitare l’accesso allo stadio. Coloro i quali non sono in possesso del contrassegno, per inabilità temporanee, si comunica che la Misericordia effettuerà un servizio di trasporto con propri mezzi, dallo sbarramento fronte curva-Sud. In questo caso è necessario prenotare il trasporto inviando una mail a biglietteria@acr.messina.it (indicando nell’oggetto Trasporto Misericordia).