Messina, il Presidente Sciotto a Malta con Sheva: ha seguito il match di qualificazione contro l’Ucraina

Il presidente dell’ACR Messina, Pietro Sciotto, invitato da Bjorn Vassallo, presidente della MFA (Malta Football Association), la Federazione calcio maltese, è stato ospite, ieri sera, al “Ta’ Qali Stadium”, alla partita di qualificazione europea Malta-Ucraina. L’invito si inserisce nell’ambito delle relazioni istituzionali che la società messinese sta curando con la Federazione calcistica maltese. La delegazione guidata dal presiedente Pietro Sciotto è stata ospite per tre giorni a Malta.

“Sono onorato per questo prestigioso invito – ha detto il presidente Pietro Sciotto, nella foto in evidenza con la stella ucraina ex Milan Andriy Shevchenko – perché sono convinto quanto siano importanti le sinergie anche con realtà calcistiche internazionali emergenti. Ringrazio il presidente Bjorn Vassallo per l’invito, oltre all’Ente turismo di Malta per l’accoglienza riservata alla nostra delegazione. Ció che mi ha colpito è stato il calore con il quale siamo stati accolti da Vassallo e da tutti i maltesi che abbiamo incontrato. Sono certo che si tratti solo dell’inizio di una proficua collaborazione che potrà avere dei risvolti positivi per la nostra società”.