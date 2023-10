Messina, poliziotto ucciso a colpi di pistola a Furci Siculo

StrettoWeb

Un poliziotto in pensione di Messina, Giuseppe Catania, 63 anni, è stato ucciso nel pomeriggio sul lungomare di Furci Siculo, sul litorale ionico del Messinese. I killer lo hanno raggiunto a bordo di un’auto e gli hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco alla testa, da distanza ravvicinata. La vittima lavorava alla Squadra mobile di Messina. L’omicidio è avvenuto nella zona centrale del lungomare, in direzione di piazza Sacro Cuore. I carabinieri, ai quali sono affidate le indagini, spiegano che che attualmente non c’è una pista privilegiata da seguire.

L’uomo che si è costituito nella caserma dei carabinieri si chiama Gaetano Nucifora, ha 57 anni ed abita a Roccalumera, paese distante pochi chilometri da Furci Siculo dove è avvenuto l’omicidio dell’ex poliziotto Giuseppe Catania.