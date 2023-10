Piazza Cairoli senza cantieri: le FOTO della principale Agorà di Messina

StrettoWeb

“Finiti i lavori di riqualificazione architettonica di Piazza Cairoli che, da oggi, ritorna totalmente libera dal cantiere che l’ha restituita più bella che mai. Si continua verso una Messina più bella e moderna”, è quanto comunica Federico Basile, sindaco di Messina.

Il vicesindaco Mondello, un anno e mezzo fa, commentava: “un nuovo e importante tassello si inserisce nella pianificazione complessiva della nostra città; il restyling di Piazza Cairoli, agognato da anni, è finalmente una realtà e rappresenta il mantenimento dell’ennesimo impegno preso con la comunità e mantenuto. E’ particolarmente appagante lavorare all’insegna della continuità, perché consente di poterne raccogliere i frutti; un percorso virtuoso che continua e che ci auguriamo possa rappresentare una svolta concreta per Messina. Piazza Cairoli è il cuore pulsante dello shopping e dello svago; il riassetto e la nuova impostazione in linea con gli standard europei sarà un grande incentivo per il commercio, per il turismo e, non ultimo, per la piena fruizione dei messinesi, che a breve potranno godere di uno spazio totalmente nuovo e funzionale”.