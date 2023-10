Messina, nuovo look per il parcheggio di villa Dante

StrettoWeb

Nei prossimi giorni il parcheggio di villa Dante sarà sottoposto a lavori di efficientamento dell’illuminazione e di pulizia straordinaria. ATM S.p.A., d’intesa con l’Amministrazione comunale, ha disposto gli interventi per rendere il parking situato al piano interrato dell’omonima villa comunale sempre più funzionale e sicuro.

“Questi interventi – hanno dichiarato il sindaco Basile e il vicesindaco Mondello – rientrano tra le attività di restyling realizzate per rendere sempre più pratici e confortevoli i nostri parcheggi che si trovano in zone a forte densità abitativa e strategiche per l’intera città”.

ATM S.p.A. raccomanda agli automobilisti di seguire le indicazioni che troveranno all’interno del parcheggio. “Il parcheggio coperto di villa Dante – hanno commentato i vertici dell’Azienda Trasporti – si trova in una posizione strategica, sorgendo nelle vicinanze delle fermate di bus e tram, del mercato Vascone e del cimitero monumentale. Siamo certi che i messinesi lo apprezzeranno sempre di più, anche grazie a questi lavori straordinari da eseguirsi a breve”.