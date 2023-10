Messina, la denuncia di De Luca (M5S): “i lavoratori della Cooperativa Faro 85 senza stipendio da maggio”

StrettoWeb

Il deputato Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’ARS, ha inviato una lettera al Presidente della Commissione Servizi Sociali e Sanitari della Regione Siciliana, on. Giuseppe Laccoto, per chiedere una audizione urgente allo scopo di individuare adeguate soluzioni per garantire il pagamento degli stipendi a circa 60 lavoratori della Cooperativa Faro 85 che operano al Centro Don Orione di Messina e la contestuale stipula di una idonea convenzione con l’ASP di competenza.

Il deputato pentastellato evidenzia come “la Cooperativa in questione, che presta assistenza a circa 40 persone con disabilità psichica, abbia ottenuto nello scorso mese di maggio, l’accreditamento e, secondo quanto appreso da fonti stampa, a causa di ritardi nella stipula della convenzione con la competente ASP, il medesimo Ente non è stato in grado di erogare le retribuzioni sin dal mese di maggio”.

“Questa situazione determina enormi rischi per le possibili ripercussioni sulla continuità del servizio di assistenza prestata a questi disabili ospiti del Don Orione e che rischiano di non ricevere più le cure necessarie e di dover lasciare la struttura. Le famiglie di questi pazienti – prosegue l’on. Antonio De Luca – non possono sicuramente far fronte alle cure e all’assistenza necessaria all’interno delle proprie abitazioni e, quindi verrebbe a mancare un presidio importantissimo. Senza dimenticare, infine, le pesantissime conseguenze ed i disagi che stanno vivendo i lavoratori che, nonostante le gravi difficoltà, continuano responsabilità e spirito di sacrificio a prestare la propria attività”.

Infine, l’on. De Luca, nella sua missiva chiede la partecipazione a questa audizione urgente dell’Assessore Regionale alla Salute, Giovanna Volo, del presidente del CdA della Soc. Cooperativa Sociale Faro 85 Onlus, del direttore generale F.F. dell’ASP 5 di Messina, Domenico Sindoni e della segretaria aziendale CISL FP presso la Soc. Coop Sociale Faro 85, Francesca Anastasi.