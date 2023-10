Messina, incontro a palazzo Zanca del sindaco Basile con i vertici della FNSI

StrettoWeb

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha incontrato oggi, giovedì 19 ottobre, a palazzo Zanca in visita di cortesia la Segretaria nazionale della Federazione Nazionale Stampa Italiana Alessandra Costante. Ad accompagnare la giornalista, il direttore Tommaso Daquanno della Federazione, e una delegazione dell’Assostampa Sicilia, composta dalla presidente Tiziana Tavella; Roberto Leone vicesegretario; Attilio Borda Bossana, vicepresidente vicario; e Sergio Magazzù segretario provinciale.

L’incontro è stato occasione per un momento di confronto nel quale si è discusso di temi quali, il web e l’intelligenza artificiale e il loro delicato rapporto con il giornalismo e più in generale con l’industria dell’editoria, nonchè delle possibilità di incentivare i rapporti tra giornalisti e amministrazione locale.

Il sindaco Basile nell’esprimere il ringraziamento ai rappresentanti nazionali, regionali e provinciali del settore per l’attenzione dedicata a Messina, “auspico nel solco di un antico e consolidato rapporto con la stampa – ha commentato Basile – una sempre maggiore attenzione dei media verso una città come Messina che con un territorio Metropolitano vasto, merita il conforto ma anche le critiche costruttive del mondo dell’informazione per accompagnare l’azione di sviluppo e di programmazione che questa Amministrazione sta portando avanti per rilanciare il territorio”.