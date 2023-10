Messina, il sindaco Basile nomina un nuovo collaboratore a titolo gratuito

StrettoWeb

“Il nostro obiettivo è quello di attuare un insieme di azioni e progetti in un’ottica di gestione complessiva della Città di Messina volta a sviluppare tematiche che rappresentano attività strategiche per assicurare un miglioramento della qualità della vita dei cittadini. In particolare, nell’ambito del settore sociale tra i principi programmatici l’Amministrazione intende diffondere appieno una cultura più inclusiva e di integrazione, volta a promuovere e coordinare attività di inclusione sociale e professionale all’interno del territorio messinese attraverso azioni e progetti dedicati all’affermazione dei principi di Diversità, Equità e Inclusione, al fine non soltanto di promuoverli ma con l’obiettivo di esportare le buone pratiche a livello regionale, nazionale ed europeo”.

Con queste parole il sindaco Federico Basile commenta la nomina del professionista Antonio Bebba – giusto decreto sindacale n. 42 di oggi, 19 ottobre 2023 – che a titolo gratuito collaborerà per la creazione di un Comitato per la Diversità, Equità ed Inclusione della Città Metropolitana di Messina. “Una delle prime nomine pubbliche a livello nazionale, non esistono infatti in Italia esperti in questo ambito e Messina sta creando un precedente, ha concluso Basile.

Bebba, già a capo del consiglio Europeo di Pfizer per la Diversità, Equità ed Inclusione ed esperto riconosciuto a livello internazionale, ha all’attivo un’esperienza di oltre 15 anni di attività lavorativa tra Polonia, Inghilterra e Belgio, in vari ruoli professionali per importanti multinazionali, oltre che un’ottima padronanza di cinque lingue.