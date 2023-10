Messina, il programma degli investimenti e delle opere di Amam

StrettoWeb

Martedì 31 ottobre, alle ore 10, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca, il sindaco di Messina, Federico Basile, unitamente alla Società AMAM SpA, terranno una conferenza stampa in merito ai programmi di ammodernamento della rete idrica in corso di realizzazione.

L’incontro, sarà occasione per illustrare ai giornalisti la programmazione pianificata dalla Società gestore del servizio idrico in città. In dettaglio: il lavori in corso finanziati con Masterplan; l’avvio di cantieri con fondi a valere sulle risorse PNRR e ulteriori progetti presentati con le risorse PNIISSI.