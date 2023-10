Messina, il Nursind soddisfatto: “arrivano i dispositivi di sicurezza per medici e infermieri”

StrettoWeb

Arrivano i dispositivi di protezione individuale per medici e infermieri del Messinese. Lo annuncia il sindacato Nursind che sull’argomento aveva portato avanti una lunga battaglia. Gli operatori sanitari avranno tuta, maglietta, pantaloni, giacca e scarpe nuove per svolgere l’attività su incentivo presso il 118. “Dopo 11 anni finalmente il risultato che tutti attendevano – spiegano Ivan Alonge, segretario territoriale Nursind e Carmelo Desimone dirigente sindacale – a beneficiarne a Giardini sono 24 infermieri e due medici, mentre nel territorio messinese il materiale sarà consegnato in tutto a una cinquantina di operatori sanitari”.

“Ricordiamo la battaglia portata avanti per lungo tempo per garantire il diritto alla sicurezza dei lavoratori, dopo che si era pure verificato un infortunio proprio a causa dei dispositivi assenti. Ringraziamo l’azienda per avere finalmente dato seguito agli impegni e auguriamo buon lavoro a tutti i colleghi”.