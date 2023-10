Messina, Germanà (Lega) pronto a sfidare De Luca e Basile: “vogliamo assumere la leadership del Centro/Destra”

StrettoWeb

Il parlamentare messinese della Lega, Nino Germanà, è pronto a sfidare il duo De Luca – Basile. In un’iniziativa, nella sala convegni dell’Hotel Europa, dal titolo “Sud, ambiente e territorio per dire “no” all’impianto di compostaggio dell’umido che dovrebbe nascere a Mili, il leghista afferma: “stiamo crescendo, in Sicilia, in provincia di Messina, in città. In consiglio comunale siamo il primo gruppo del centrodestra ed aggiungo che non siamo solo il primo partito ma vogliamo assumere la leadership del centrodestra a Messina. Lo dico perché sappiamo farlo e siamo convinti di farlo bene e vi dico che arriveranno altri consiglieri”, sottolinea Germanà.

“E’ il primo di una serie di eventi che vogliamo promuovere – spiega Germanà nel corso dell’evento– per rendere i cittadini protagonisti in prima persona della politica e delle scelte istituzionali che riguardano i territori e il futuro loro e dei loro figli, ascoltare le istanze e le perplessità perché alcune scelte che si fanno oggi avranno conseguenze per i prossimi decenni, dunque devono essere fatte con la massima condivisione e saggezza, parole chiave che devono guidare sempre una buona amministrazione”, evidenza Germanà.

Al tavolo con Germanà c’erano il vice presidente della Regione Luca Sammartino, il presidente della Commissione Ars sanità Pippo Laccoto, il coordinatore degli Enti locali del partito Matteo Francilia ed i consiglieri comunali Giuseppe Villari, Amalia Centofanti, Mirko Cantello, Emilia Rotondo e Giulia Restuccia.