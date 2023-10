Messina: domani congresso di Italia Viva, tra i candidati Dafne Musolino

StrettoWeb

Italia Viva celebra il suo congresso Nazionale domenica 15 ottobre 2023 per l’elezione delle sue cariche rappresentative a livello nazionale, regionale, provinciale, e per le Città Metropolitane. Per consentire la più ampia partecipazione alle votazioni, si è scelto di celebrare il congresso in contemporanea presso ogni capoluogo di provincia. L’appuntamento per Messina è fissato per domani, domenica 15 ottobre 2023, a partire dalle ore 9:00 presso la sala dell’Hotel Messenion (via Francesco Faranda, 7) dove si terrà l’Assemblea provinciale di Italia Viva, cui seguiranno i lavori congressuali di voto che avranno inizio alle ore 10:00 e termineranno alle ore 20:00, per eleggere il Presidente nazionale, regionale, provinciale e della Città Metropolitana di Italia Viva.

Per la carica di Presidente nazionale il candidato è Matteo Renzi, per quella regionale Davide Faraone, mentre a livello provinciale è candidato Massimo Simeone e per la Città Metropolitana la candidata è Dafne Musolino. All’Assemblea possono partecipare sia gli iscritti che gli attivisti, i simpatizzanti ed i cittadini, mentre le operazioni di voto sono riservate solo ai tesserati”.