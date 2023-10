Messina, da domani in pensione i commissari capo Cettina Pirrotti e Gaetano Mira

StrettoWeb

I Commissari Capo della Polizia di Stato Cettina Pirrotti e Gaetano Mira, ad oggi rispettivamente Dirigenti dei Commissariati Sezionali Messina Nord e Messina Sud, saranno da domani 1 novembre in quiescenza per i raggiunti limiti d’età. Il Questore Dott.ssa Gabriella Ioppolo ed il Vicario del Questore Dott. Antonio Borelli ieri hanno salutato i due funzionari alla presenza degli altri dirigenti della Questura di Messina, presso la sala riunioni di via Placida. Come sottolineato dal Questore, la Dott.ssa Pirrotti e il Dott. Mira sono stati per la Questura di Messina un esempio di grande professionalità, dedizione istituzionale ed eccezionali doti umane, consentendo il perseguimento di grandi obiettivi ed importanti risultati per la Questura e, in generale, per la Polizia di Stato.

La Dott.ssa Cettina Pirrotti è in servizio dall’anno 1986. Nel 1991 entra a far parte della famiglia della Questura di Messina, prestando servizio presso il Commissariato di Capo d’Orlando. L’anno successivo si sposta nel capoluogo peloritano, facendosi sin da subito notare per le sue grandi capacità professionali alla Squadra Mobile della Questura di Messina. Dal 1996 ha un incarico alla Sezione Motorizzazione dell’U.P.G. e S.P. e successivamente viene incardinata nella Divisione Anticrimine della Questura, dove presta il suo prezioso contributo fino al 2005. Da quell’anno lavorerà all’Ufficio Personale fino al 2008, anno in cui viene nuovamente trasferita all’ U.P.G. e S.P. quale responsabile dell’U.C.A. (Unità Controlli Amministrativi). Dopo diversi anni in Questura, nel 2012 torna nuovamente in provincia, prestando servizio alla Sezione di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto. Dal 2016 presta servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, finché non viene promossa Vice Commissario nel 2018. Dopo la promozione, sarà Funzionario addetto al Commissariato di Patti e, successivamente, al Commissariato di Sant’Agata di Militello. Infine, di nuovo nel capoluogo peloritano, è Vice Dirigente del Commissariato sezionale Messina Nord, dove – da un anno – ricopre l’incarico di Dirigente, consentendo l’ottimale andamento dell’ufficio ed il perseguimento di grandi risultati. Presente in innumerevoli incontri istituzionali, quale preziosa rappresentante della Questura, così come negli istituti scolastici per portare avanti il progetto “PretenDiamoLegalità” ed altre importanti iniziative di prossimità, spesso è stata aggregata alle Questure di Trapani e di Agrigento per dirigere delicati servizi di ordine pubblico e fronteggiare l’emergenza degli sbarchi. La Dott.ssa Pirrotti, da ultimo promossa Commissario Capo, si è sempre distinta per la sincera vicinanza ai colleghi, la grande dedizione al lavoro e il profondo spirito di abnegazione.

Il Dott. Gaetano Mira è in servizio dall’anno 1992, quando era in servizio al Reparto Mobile di Torino. Nel 1994 è assegnato al Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto, dove rimane fino al 1996, quando viene trasferito all’Ufficio del Personale fino al 2000. In quell’anno viene incardinato all’U.P.G. e S.P. dove è Comandante per la Squadra Nautica. Svolgerà questo importante incarico fino al 2018, occupandosi dei mezzi navali della Polizia di Stato, compresi gli acquascooter, finché non viene promosso Vice Commissario e trasferito, quale Funzionario addetto, alla Divisione di Gabinetto. Nel 2021 viene nominato Dirigente del Commissariato Messina Sud. Punto di riferimento per il personale, il Dott. Mira ha guidato il Commissariato apportando notevoli migliorie e facendosi apprezzare dai colleghi per la sua costante disponibilità ed ultratrentennale esperienza. Con profonda stima, il Questore e tutti i colleghi della Polizia di Stato augurano ai colleghi di trascorrere serenamente la meritata quiescenza, ringraziandoli ancora una volta per il servizio reso, la vicinanza ai cittadini ed i risultati che hanno contribuito a realizzare.