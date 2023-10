Messina, la controreplica di Musolino al sindaco Basile: “solo attacchi personali”

StrettoWeb

“Non mi stupisce la risposta piccata del Sindaco Basile, per due motivi: il primo è che dimostra di non avere ancora compreso che in città si assiste ogni giorno ad un arretramento dei livelli di legalità, e l’aggressione al Comandante Giardina, con il quale ho condiviso innumerevoli controlli e attività di ripristino della legalità, ne è solo la piena riprova. Il secondo è che, ancora una volta, si tenta di sviare la critica politica, scadendo nell’attacco personale“. Così la parlamentare di Italia Viva Dafne Musolino in risposta alla nota del sindaco di Messina, Federico Basile.

“Al sindaco Basile dico di guardarsi attorno, la legalità non si ricerca con spot ammiccanti o slogan da ammorbidente, ma con azioni concrete e costanti”, conclude Musolino.