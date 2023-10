StrettoWeb

Messina celebra il 70° anniversario della fondazione della Accademia Italiana della Cucina, istituita da Orio Vergani nel 1953 a promozione, difesa, e tutela della civiltà della tavola italiana nel Mondo e dal 2003 riconosciuta quale “Istituzione Culturale” della Repubblica Italiana dal Ministero per le Attività e i Beni culturali, con un incontro culturale che si svolgerà giovedì 19, alle ore 18.30, nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale, è promosso dalla delegazione di Messina guidata dal prof. Francesco Trimarchi, e prevede la consegna da parte del sindaco Federico Basile del premio Dino Villani, intitolato a uno dei Fondatori dell’Accademia, assegnato ogni anno ai produttori che si distinguono nella lavorazione artigianale di un “prodotto alimentare” di rilevante e specifica qualità organolettica, lavorato con ingredienti nazionali tracciabili, di prima qualità e con una ben identificata tipicità locale. Per l’edizione 2023 il premio è stato assegnato alla pasticceria Delia per l’alta qualità e il gusto dei prodotti e al candito siciliano di “Don”, giovane laboratorio artigianale di Nino Modica.

A confrontarsi sull’anniversario della costituzione dell’Associazione gastronomica più antica d’Italia saranno successivamente il coordinatore del corso di Laurea in Scienze Gastronomiche dell’Ateneo peloritano, prof. Francesco Cacciola; il direttore del Centro Studi Territoriali della Sicilia Orientale Aic, Attilio Borda Bossana; l’assessore alle politiche culturali, al turismo e brand Messina, Enzo Caruso e il Presidente della CCIAA, Ivo Blandina.

A conclusione dell’incontro gli accademici messinesi si riuniranno per la Cena Ecumenica, programmata in tutto il mondo per il 19 ottobre ed organizzata nello stesso giorno da tutte le 226 delegazioni in Italia e 94 all’estero, con più di 7.500 associati che nei rispettivi territorio, onoreranno il tema dell’anno: ”Il Riso, il mais e gli altri cereali ( grano, orzo, farro, avena, segale)”. È l’occasione per riunire idealmente tutte le Delegazioni intorno all’approfondimento del tema annuale, scelto dal Centro Studi “Franco Marenghi”, affinché questo possa essere celebrato dal punto di vista gastronomico ma anche storico, ambientale e sociale.

Per il 70°anniversario della fondazione, Poste Italiane insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato alla ricorrenza dell’Accademia Italiana della Cucina.