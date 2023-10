Messina-Casertana, Modica: “contraccolpo da Sorrento, ma dimostriamo che è stata giornata negativa”

StrettoWeb

Primo obiettivo: tornare a fare punti, possibilmente tornare a vincere. La sconfitta di Sorrento, brutta e per certi versi inaspettata – per quanto visto nelle gare precedenti – va immediatamente archiviata per il Messina. L’assist è ghiotto: questa sera al Franco Scoglio arriva la Casertana per il recupero della 2ª giornata.

“Abbiamo subito l’opportunità di giocare e mettere nel dimenticatoio Sorrento – ha detto mister Modica – Si deve solo dimostrare a noi stessi, alla gente e alla proprietà che è stata una giornata particolare e negativa e meglio di questa gara non ce lo può dire nessuno. Sono sereno, abbiamo visionato e analizzato, ora tocca a noi. Stato di salute? Il contraccolpo c’è stato, spero sia di breve durata e che questa gara metta in evidenza la nostra potenzialità umana. La Casertana è una grande squadra, importante, blasonata, con nomi fantastici, ma si deve anche capire che la fame vale ancora di più”.

Per la sfida di questa sera mister Modica ha convocato 22 calciatori.