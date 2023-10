Messina, solo pari in casa: a Ragusa risponde l’ex Damian, contro la Casertana finisce 1-1

StrettoWeb

Niente da fare. Il Messina assapora soltanto per dieci minuti la vittoria, ma contro la Casertana strappa solo un pari. Il recupero della 2ª giornata, giocato questa sera al Franco Scoglio finisce 1-1. Succede tutto nella ripresa: intorno all’ora di gioco è Ragusa a portare in vantaggio i peloritani, mettendo in mezzo un pallone poi deviato in rete dal difensore avversario Anastasio, ma al 77′ i campani pareggiano con l’ex Damian, bravo a scattare sul filo del fuorigioco e a battere Fumagalli. Il risultato non cambia poi fino a fine gara.

Con questo risultato, la squadra di Modica resta nelle zone basse della classifica, a quota 6 punti, anche se sempre con una gara in meno. Di seguito la classifica aggiornata.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 15 Benevento 14 Latina 12 Foggia 12 Picerno 11 Virtus Francavilla 11 Avellino 10 Turris 10 Crotone 10 Potenza 10 Audace Cerignola 9 Taranto 8 Catania 8 Casertana 8 Giugliano 8 Brindisi 7 Acr Messina 6 Sorrento 5 Monopoli 4 Monterosi Tuscia 2