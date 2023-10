Messina, il Prof. Carmelo Romeo è il nuovo Presidente della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica

StrettoWeb

È il Prof. Carmelo Romeo il nuovo Presidente della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica. L’elezione è stata ufficializzata durante l’ultimo congresso nazionale tenutosi a Napoli. Carmelo Romeo, Direttore del Dipartimento Materno infantile dell’AOU “G. Martino” di Messina, è ordinario di Chirurgia Pediatrica presso il Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “G. Barresi” dell’Università di Messina.

Un incarico prestigioso, quello riconosciuto, che valorizza l’impegno e la professionalità profusa in questi anni nel campo della chirurgia pediatrica e che costituisce un ruolo chiave per promuovere gli standard più elevati nella qualità del trattamento chirurgico pediatrico in Italia. La Società Italiana di Chirurgia Pediatrica, fondata nel 1963, riunisce unità operative da tutto il territorio nazionale, rappresenta e promuove la Chirurgica Pediatrica quale disciplina dedicata al bambino, è garante presso le istituzioni della salute del bambino e del suo diritto fondamentale a poter contare su cure specifiche. In qualità di Presidente il Prof. Romeo lavorerà attivamente per promuovere l’eccellenza nella cura chirurgica dei bambini in Italia, facilitando al tempo stesso il rapporto tra i colleghi e promuovendo il confronto e lo scambio di idee tra chirurghi pediatri, le Società pediatriche e presso gli organi istituzionali.

Con l’incarico assunto, il Prof. Romeo entra anche a far parte del direttivo nazionale del Collegio Italiano dei Chirurghi (CIC): un organo che riunisce la gran parte di tutte le società scientifiche di area chirurgica, contando oltre 45000 medici. Il Collegio non solo svolge un ruolo cruciale nell’aggiornamento scientifico, ma costituisce anche un riferimento politico-sindacale per le società che ne fanno parte.